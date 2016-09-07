Турция и США обсуждают освобождение Ракки

Анкара и Вашингтон обсуждают совместную военную операцию по освобождению сирийской Ракки, столицы «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на обратном пути в Турцию с саммита G-20 в Китае, где у него прошла встреча тет-а-тет с президентом США Бараком Обамой.

«Ракка является важным центром для ИГ», – приводит газета Hurriyet сообщение Эрдогана. «Обама сказал мне, что хочет что-то вместе с нами сделать с Раккой. Мы ответили, что с нашей стороны не будет никаких проблем. Мы предложили, чтобы наши военные встретились и обсудили, как это сделать», - сообщил президент.

Утром 24 августа Анкара объявила, что начала операцию против «Исламского государства» на территории Сирии рядом со своей границей. Сообщалось, что отряды протурецкой сирийской оппозиции и сил спецназначения турецкой армии, поддержанные турецкой бронетехникой, вошли с территории Турции в Сирию в районе города Джараблус. Операцию поддержали с воздуха США.

Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала заявил, что турецкая операция, получившая название «Щит Евфрата», будет длиться столько, сколько необходимо для обеспечения безопасности турецкой территории от ИГ.

Дамаск назвал эту операцию нарушением суверенитета Сирии и призвал отреагировать на нее Совет Безопасности ООН.

Российский МИД заявил, что «в Москве глубоко обеспокоены происходящим в районе сирийско-турецкой границы», поскольку «вызывает тревогу возможность дальнейшей деградации обстановки в зоне конфликта, в том числе с учетом возможных сопутствующих жертв среди мирного населения и обострения межэтнических противоречий между курдами и арабами».