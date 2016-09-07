Хиллари Клинтон скорее поужинает с Путиным, чем с Трампом – избирательный штаб

Кандидат в президенты от Демократической партии США предпочтет ужину со своим соперником на выборах Дональдом Трампом трапезу с президентом России Владимиром Путиным. Такой ответ Клинтон дала журналистам в ходе традиционного orange roll в агитационном самолете своей президентской кампании, написала Daily Mail.

Orange roll - это восходящая ко временам Рейгана традиция президентских кампаний США: журналисты пула, сидящие в хвосте самолета, катают апельсины с написанными на них вопросами и вариантами ответа по проходу в нос, где сидит кандидат. Апельсин, докатившийся до него, возвращается назад с обведенным ответом. На этот раз у вопроса «С кем вы предпочтете поужинать?» было две опции - Трамп и Путин.

Руководитель кампании Клинтон Ник Мерилл объяснил газете, что «Путина» обвел он, задав этот вопрос кандидату. Та сказала, что однажды уже ужинала с Путиным. Фото апельсина журналисты разместили в соцсетях. Политический корреспондент Bloomberg Дженнифер Эпштейн уточнила, что журналисты ждут серьезного ответа на свой вопрос.