"Аэрофлот" отменил шесть рейсов 8 сентября из-за учений "Кавказ-2016"

Шесть рейсов из московского аэропорта «Шереметьево» в Ростов, Сочи, Симферополь и обратно будут отменены 8 сентября из-за учений «Кавказ-2016», пассажиры будут отправлены другими рейсами на самолетах повышенной вместимости, сообщается на сайте «Аэрофлота».

«В связи с закрытием воздушного пространства на время проведения стратегических командно-штабных учений на территории Южного военного округа "Аэрофлот" объявляет об изменении в расписании 8 сентября 2016 года», - говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что международные аэропорты Симферополя, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону будут временно закрыты для приема и отправки воздушных судов 8 сентября в связи с проведением военных учений «Кавказ-2016».

По информации Минобороны, в учениях примут участие 12 500 военнослужащих, будут задействованы истребители «Су-27», беспилотники типа «Орлан-10» и «Элерон», а также ЗРК «С-400» и «С-300».

Учение «Кавказ-2016» началось спустя пять дней после масштабной проверки боеготовности войск в ЮВО, напоминает издание. Учениям также предшествовала недельная проверка юго-западного стратегического направления, которая проводилась по прямому указанию Путина и рассматривалась как ответная мера на инцидент с украинскими военнослужащими в Крыму, которые обвинялись в попытке диверсии.