Нарышкин заявил о готовности России возобновить работу в ПАСЕ

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин по итогам встречи в Москве с делегацией Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что Россия готова возобновить работу в организации. «Несмотря на сложности отношений российской делегации с рядом членов ПАСЕ, которые, к сожалению, формируют негативную повестку на пленарных заседаниях, мы готовы продолжить полноформатное сотрудничество на площадке ПАСЕ, но при этом соблюдая принцип равенства, который является базовым в этой организации», – заявил Нарышкин.

Спикер подчеркнул, что руководству ПАСЕ было предложено вернуться к тем принципам, которые ранее были сформулированы российской стороной. По словам Нарышкина, они сводятся к трем позициям и связаны с обеспечением прав национальных делегаций в ПАСЕ, проведением мониторинговых миссий, а также с организацией голосования по документам ассамблеи с целью обеспечения их легитимности.

Сегодня Нарышкин встретился с делегацией ПАСЕ во главе с ее председателем Педро Аграмунтом, чтобы обсудить возобновление отношений России с этой организацией. В делегацию ПАСЕ вошли лидеры пяти политических групп – Германии, Италии, Испании, Великобритании и Нидерландов.

Напомним, из-за событий на Украине ПАСЕ лишила Россию права голоса на сессии, участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. После этого Москва решила не направлять в ПАСЕ документы, необходимые для подтверждения полномочий делегации.