Минюст подтвердил внеплановую проверку «Мемориала»

Минюст России действительно проводит внеплановую проверку общества «Мемориал». Об этом «Интерфаксу» сообщили в среду, 7 сентября, в пресс-службе министерства.

В Минюсте отметили, что предметом проверки является выявление наличия признаков деятельности «Мемориала» в качестве НКО, выполняющей функции иноагента, которая не подала заявление о включении ее в реестр таких НКО.

Ранее о начале 5 сентября проверки «Мемориала» Минюстом «Интерфаксу» сообщили представители НКО.