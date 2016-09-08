Захарова назвала героем вышедшего с флагом России члена белорусской делегации в Рио

Россия благодарна белорусскому участнику Паралимпийских игр, который вышел с российским флагом в составе своей сборной на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У нас сегодня появился герой, это человек, который в Рио достал российский флаг в честь российской паралимпийской сборной, проявив солидарность с людьми, которых подло, бесчеловечно, абсолютно безосновательно не пустили на Паралимпийские игры», - сказала Захарова на брифинге в Москве.

Она заявила, что Россия гордится такими людьми, которые стоят вне политики. «Мы считаем, что этот шаг стоит над политикой, это человеческий шаг, человеческий поступок, настолько важный сегодня для наших паралимпийцев и для всех нас», - подчеркнула представитель МИДа.

Захарова также поблагодарила «белорусских друзей и конкретно этого человека» и выразила надежду, что узнает его имя. «Такие вещи не забываются», - добавила в заключение она.

Белорусские спортсмены вынесли российский флаг на парад атлетов во время церемонии открытия Паралимпийских игр – 2016, прошедшей на бразильском по стадионе «Маракана».

Международный паралимпийский комитет (IPC) решил установить личность белорусского спортсмена, пронесшего российский флаг, и наказать его.

Российская сборная не принимает участия в Паралимпиаде-2016. 22 июля IPC открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Паралимпийский комитет России был дисквалифицирован.Спортивный арбитраж поддержал это решение. Более чем 175 российским паралимпийцам также было отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.