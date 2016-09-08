Следственный комитет завел дело о геноциде в Донбассе

Следственный комитет России (СКР) завел новое уголовное дело «по факту геноцида русскоязычного населения Донбасса», сообщается на сайте ведомства.

Фигурантами дела стали действующие и бывшие должностные лица минобороны и национальной гвардии Украины. В сообщение отмечается, что среди фигурантов - министр обороны Украины Степан Полторак, начальник генштаба Виктор Муженко, бывший и действующий командиры украинских сухопутных войск Анатолий Пушняков и Сергей Попко, а также командующий нацгвардией Юрий Аллеров.

По данным следствия, с января по август 2016 г. все фигуранты дела отдавали преступные приказы военнослужащим Вооруженных сил Украины и национальной гвардии Украины для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры, населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), а также полного или частичного уничтожения национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних. В ведомстве отмечают, что в результате погибли не менее девяти человек, ранены не менее 110 человек, в том числе девять несовершеннолетних, частично и полностью разрушено не менее 279 жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ранее СКР уже возбуждал дело в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, а также начальника генштаба Украины Виктора Муженко и еще несколько других высокопоставленных военных. Уголовное дело было заведено по статье «применение запрещенных методов ведения войны».

Генпрокуратура Украины также возбудила уголовные дела в отношении министра обороны России Сергея Шойгу и еще 17 высокопоставленных российских чиновников. Украинское ведомство обвинило российских чиновников в «совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и гражданской безопасности, мира и международного правопорядка». Среди фигурантов дела - советник президента России Сергей Глазьев, бывший уполномоченный представитель президента России в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев, министр обороны России и два его заместителя, «10 генералов из числа высшего командования Вооруженных сил РФ».