Путин: ОПК при выпуске гражданской продукции не должен ориентироваться на ширпотреб

Президент России Владимир Путин запретил при выпуске гражданской продукции ориентироваться на ширпотреб, об этом он заявил на совещании по вопросам использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

«Особо подчеркну, что при выпуске гражданской продукции нельзя ориентироваться на так называемый ширпотреб. Работу нужно вести, ориентируясь на потребности передовых, наукоемких отраслей», - сказал Путин.

По его словам, оборонно-промышленный комплекс располагает очень высококлассным оборудованием и «выпускать на нем сковородки недопустимо». Глава государства отметил, что необходимо ориентироваться на потребности медицины, энергетики, авиа- и судостроения, космоса, информационных технологий и т. д.

«Потенциал для решения этих задач у нашей оборонки, безусловно, есть, они располагают крепкой производственной, технологической и кадровой базой, имеют хорошие научно-технические заделы и, более того, на многих из них такая работа уже идет, в том числе совместно с ведущими российскими университетами, научными организациями, с нашими гражданскими ведомствами», - сказал Путин.