Песков назвал «обычной практикой» проверку министерств и ведомств на готовность к войне

Проверка Минфина, Минкомсвязи, Центробанка и других министерств и ведомств на готовность к работе в условиях военного времени является обычной практикой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это рутинное мероприятие. Осуществлять такие проверки входит в функции Минобороны. Это обычная практика», - сказал Песков. Он добавил, что такое происходит регулярно, добавив, что соответствующие мероприятия проводятся и в администрации президента, и в других ведомствах, органах госвласти.

Ранее Минобороны сообщило, что структурные подразделения Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и Банка России примут участие во внезапной проверке готовности федеральных органов исполнительной власти и предприятий ОПК к работе в условиях военного времени.

Военные планируют мобилизационные мероприятия «с призывом граждан из запаса, в том числе резервистов, поставку автомобильной техники и формирование воинских частей территориальной обороны в Южном, Центральном военных округах и на Северном флоте».

Отмечается, что «вопросы финансового обеспечения войск в отрыве от постоянных пунктов дислокации в рамках внезапной проверки» впервые решаются «с привлечением полевых учреждений Банка России».