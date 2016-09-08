Эксперты определили место начала разрушения А321 – минавиации Египта

Эксперты определили место на фюзеляже самолета, с которого началось разрушение в воздухе российского лайнера А321 «Когалымавиа», потерпевшего катастрофу над Синаем 31 октября 2015 г., передает ТАСС со ссылкой на министерство гражданской авиации Египта.

«Завершена работа по выкладке самолета. Эксперты смогли установить место на фюзеляже, откуда с наибольшей долей вероятности началось разрушение лайнера», - говорится в сообщении ведомства.

Далее будут проводиться лабораторные исследования, которые помогут установить точные причины авиакатастрофы.

5 сентября стал известно о завершении процедуры выкладки экспертами обломков лайнера. На данный момент специалисты анализируют отдельные фрагменты и детали развалившегося на части в небе А321. В процедуре изучения обломков участвуют 13 специалистов, среди низ четверо экспертов из России (из Межгосударственного авиационного комитета и Следственного комитета России).

Самолет А321 31 октября 2015 г. возвращался в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха. В небе над Синаем он потерпел крушение. На борту находились 224 человека. Выживших нет.