Павла Астахова может сменить глава исполкома пензенского ОНФ - РБК

Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов покинет свой пост 9 сентября. Его наиболее вероятным преемником называют главу исполкома пензенского ОНФ и оператора президентских грантов Анну Кузнецову, сообщает РБК со ссылкой на два источника в администрации главы государства. Также на этот пост рассматривалась кандидатура президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Ольшанской.

Кузнецовой 34 года. Созданный ею шесть лет назад фонд по поддержке семьи, материнства и детства «Покров», в этом году стал одним из операторов президентских грантов для поддержки НКО и должен распределить 420 млн руб. В 2015 г. На выборах в Госдуму Кузнецова включена в территориальную группу, объединяющую Пензенскую, Волгоградскую, Саратовскую и Тамбовскую области. Ее возглавляет первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин, курирующий в Кремле работу уполномоченных. На июньском съезде «Единой России» Кузнецова сидела по правую руку от президента Владимира Путина. По левую расположился лидер партии премьер Дмитрий Медведев.

Уволить Астахова Кремль пообещал еще в конце июня, тогда же он был отправлен в отпуск до 8 сентября, своего 50-летия. Предполагалось, что сразу после этого он должен уйти. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ранее подтверждавший информацию о предстоящей отставке, вчера отказывался от комментариев. В пресс-службе Астахова заявили, что, что «все работают в штатном режиме и график распланирован до конца года».

О готовящейся отставке омбудсмена было оъявлено в июне 2016 г. после того, как стали известны подробности его встречи с детьми, вернувшимися из лагеря на Сямозере. Там водный поход обернулся гибелью многих отдыхающих. «Ну что, как поплавали?» - начал разговор с выжившими Астахов.

Вопросы к Астахову были у антикоррупционного комитета Кремля. Сын уполномоченного Антон Астахов в 2014 г. купил 8,5% акций Регионального банка развития, чуть позже омбудсмен объявил об открытии в этом банке счета для для сбора пожертвований детям — беженцам с Украины. Частые выезды Астахова за границу также вызывали недовольство его кремлевских кураторов, отмечает издание.