Гендиректором «Рособоронэкспорта» может стать глава «Вертолетов России» - «Коммерсантъ»

Смена руководителя компании, через которую проходит 80% всего оружейного экспорта России, может произойти до конца года, пишет «Коммерсантъ». Новым гендиректором «Рособоронэкспорта» может стать нынешний глава «Вертолетов России» Александр Михеев, рассказали два топ-менеджера предприятий вертолетной отрасли. Он сменит на этом посту Анатолия Исайкина, который может стать советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Там он продолжит курировать оружейный экспорт.

Ранее источники издания сообщали, что Исайкин покинет свой пост с 1 июля, по окончании пятилетнего контракта. Позже близкий к «Ростеху» собеседник издания говорил, что отставка состоится после празднования 70-летия Исайкина 17 декабря. До этого времени предстоит согласовать кандидатуру преемника.

Помимо Михеева на этот пост рассматривалось несколько человек из компании и близких к ней структур, в том числе из Федеральной службы по ВТС, уточнил высокопоставленный сотрудник аппарата правительства. Но только глава «Вертолетов России» смог заручиться поддержкой вице-премьера Дмитрия Рогозина и Сергея Чемезова. С 2001 по 2013 г. Михеев был там заместителем главы «Рособоронэкспорта». Непосредственным поводом для ухода Исайкина станет достижение им предельного возраста. Он по-прежнему является доверенным лицом Сергея Чемезова и входит в его ближайший круг общения, утверждают собеседники издания.

В «Рособоронэкспорте» и «Ростехе» от комментариев отказались.