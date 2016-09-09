Боевики подтвердили смерть лидера «Армии завоевания»

Лидер союза радикальных вооруженных группировок «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания») Абу Омар Саракеб ликвидирован в сирийской провинции Алеппо, сообщает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на заявление самих боевиков в Twitter. Отмечается, что главарь группировки был ликвидирован в результате авиаудара, других подробностей не приводится.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в результате авиаудара неопознанного самолета в Сирии убиты один из основателей «Джейш аль-Фатх» и командир «Джебхат ан-Нусры». Подтверждений смерти второго лидера боевиков пока нет.