Астахов пожелал новому детскому омбудсмену Божьей помощи

Павел Астахов после увольнения с поста детского омбудсмена в своем Instagram поздравил Кузнецову с назначением и пожелал ей Божьей помощи.

«Анна Кузнецова назначена Уполномоченным при Президенте по правам ребенка. Это очень достойный человек и очень мудрый выбор Президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей Помощи Божьей на этом сложном поприще!» - написал он.

Сегодня президент России Владимир Путин освободил Павла Астахова от должности уполномоченного по правам ребенка и назначил главу исполкома пензенского ОНФ Анну Кузнецову на должность детского омбудсмена. В сообщении указывается, что перед назначением Путин провел встречу с Кузнецовой.