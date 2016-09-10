Киев отказал Москве в проведении выборов в Госдуму на территории Украины

Украинский президент Петр Порошенко поручил министру иностранных дел страны Павлу Климкину сообщить российским властям о невозможности проведения выборов в Госудуму на территории Украины, передает «Интерфакс».

«Президент поручил министру иностранных дел проинформировать Москву о невозможности проведения российских выборов на территории Украины», - написал в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Два дня назад Верховная рада отказалась от участия в наблюдении за ходом выборов в Государственную думу России. Выборы будут проходить 18 сентября. Киев призвал международные сообщества ни при каких обстоятельствах не признавать результаты выборов на территории Крыма и Севастополя.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва не будет обращать внимание на решение зарубежных парламентов о непризнании выборов на полуострове.