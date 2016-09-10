Памфилова высказалась против снятия с выборов партии ПАРНАС

Центральная избирательная комиссия не одобряет подачу иска партией «Гражданская платформа» о снятии с выборов в Госдуму федерального списка партии ПАРНАС. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

«Соответствующая позиция Центральной избирательной комиссии будет представлена в понедельник в Верховном суде», - уточнила председатель комиссии.

По ее словам, ЦИК сделает «все возможное в рамках предоставленных ей полномочий, чтобы все партии, которые были зарегистрированы, благополучно дошли до 18 сентября, чтобы у наших граждан было полноценное право самим сделать выбор по всему политическому спектру представленных партий».

Накануне «Гражданская платформа» подала иск в Верховный суд с просьбой отменить регистрацию федерального списка партии ПАРНАС. Заседание суда запланировано на 12 сентября.