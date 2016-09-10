ЦИК и МИД России обсудят проблему голосования россиян на Украине

Центризбирком обсудит с министерством иностранных дел России возможность голосования россиян, находящихся на территории Украины, в соседних странах. Об это заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил о том, что Россия не сможет на территории Украины открыть избирательные участки для проведения выборов в Госдуму.

«Мы сейчас обсудим этот вопрос с МИДом, пока ничего сказать не могу», - заявила Памфилова.

В свою очередь член ЦИК России Василий Лихачев заявил, что россияне имеют право проголосовать в любом месте за границей. «Для этого им нужно обратиться в места для голосования, написать соответствующее обращение и по предъявлению, например, загранпаспорта получить бюллетень», - так он прокомментировал решение Порошенко.

Выборы в Думу будут проходить 18 сентября.