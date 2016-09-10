В Багдаде в результате двойного теракта погибли 35 человек

В Багдаде в результате двойного теракта погибли около 35 человек. В ночь на субботу недалеко от торгового центра взорвались бомбы, заложенные в два автомобиля, передает иранский телеканал «Пресс-ТВ».

Не менее 40 человек ранены. В результате взрывов существенные повреждения получили здания, находящиеся вблизи торгового центра. Пожар перекинулся на автомобили, припаркованные у него.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».