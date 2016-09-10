Путин и Медведев пообщались с рыбаками в Новгородской области

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев пообщались с рыбаками в Новгородской области. Глава государства пообещал решить проблему с расчисткой русла рек в регионе, передает «Интерфакс».

«Мы поговорили с губернатором, он соответствующие бумаги подготовит, будем просить Дмитрия Анатольевича выделить деньги - это примерно 80 млн по году», - сказал Путин рыбакам.

В свою очередь рыбаки заявили, что с такой финансовой поддержкой в течение ближайших пяти лет можно будет решить проблему, существующую уже несколько десятилетий. Путин и Медведев также дали обещание сохранить способ ловли рыбы с помощью сойм - специальных лодок, выходящих на воду под парусами. Российское законодательство на данный момент не позволяет регистрировать соймы в реестре. Такой вид лодки не подпадает под классификацию маломерных судов.

Путин и Медведев встретились в неформальной обстановке на острове Липно в Новгородской области. Они прогулялись по территории острова и посетили старинную церковь Николы на Липне. Во время прогулки на катере по озеру Ильмень президент и премьер увидели рыбаков и решили пообщаться с ними.