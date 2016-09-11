FIDE: Илюмжинов не просил американское гражданство

В Международной шахматной организации (FIDE) опровергли сообщения о том, что президент организации Кирсан Илюмжинов попросил у Барака Обамы гражданство США. «Информация, что Кирсан Николаевич попросил гражданства США, – это передергивание фактов. Он не делал этого, просто он выразил готовность рассмотреть вариант принятия, если это понадобится для защиты его интересов на территории США», – сказал «Р-Спорт» директор представительства FIDE в России Берик Балгабаев.

Ранее сообщалось, что Илюмжинов в письме попросил президента США Барака Обаму предоставить ему американское гражданство. Илюмжинов с конца 2015 г. включен в санкционный список США. В мае президент FIDE подал иск к минфину США. Он требует компенсацию в размере $50 млрд и извинений за безосновательное включение в санкционный список.