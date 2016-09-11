У основания Эйфелевой башни три женщины планировали устроить взрыв – СМИ

Во Франции 6 сентября задержали трех женщин. Их подозревают в попытке устроить взрыв у основания Эйфелевой башни и Собора Парижской Богоматери, передает ТАСС со ссылкой на газету Journal du Dimanche.

По информации издания, в организации теракта у подножия Эйфелевой башни во время допроса созналась 29-летняя Орнелла Гиллигман. Женщины хотели начинить взрывчаткой автомобиль. «Ее показания будут сверены с показаниями двух других задержанных женщин», - пишет Journal du Dimanche. В то же время газета написала, что Орнелла в ходе допроса меняла свои показания.

Как сообщает телеканал France-3, Гилллигман и две другие террористки не смогли 4 сентября устроить теракт около Собора Парижской Богоматери. Они испугались прохожего, приняв его за полицейского в гражданской одежде, и спешно покинули автомобиль, загруженный баллонами с газом и канистрами с бензином.

После неудавшегося теракта Гиллигман планировала переехать в Марсель вместе с сожителем и тремя детьми. Ранее женщина находилась в базе данных полиции как лицо, склонное к радикальному исламизму.