Турецкие ВВС ликвидировали 20 боевиков ИГ

Самолеты Военно-воздушных сил Турции уничтожили 20 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России), сообщили в турецком военном командовании. Удары были нанесены накануне по трем зданиям, в которых находились террористы. Также в результате авиаудара были уничтожены транспортные средства террористов.

Напомним, 24 августа Турция развернула операцию «Щит Евфрата» на севере Сирии, в ходе которой турецкая армия и отряды Свободной сирийской армии начали наступление на город Джераблус.