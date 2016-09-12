Петербург гарантировал FIFA достроить «Зенит-Арену» к декабрю

«Мы получили гарантии, что к декабрю строительство будет завершено», заявил директор департамента Международной федерации футбола (FIFA) по проведению соревнований Колин Смит в ходе инспекции строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, на котором состоятся матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 (цитата по «Спорт-Экспресс»).

«30 декабря мы должны получить акт ввода стадиона в эксплуатацию»,- подтвердил в ходе инспекции вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, слова которого приводит «Спорт Экспресс». Аблин уточнил, что сейчас на стройке стадиона задействовано 3 900 человек. «В конце октября число рабочих достигнет 4500», - заявил Аблин.

В свою очеред Смит подчеркнул, что «Санкт-Петербург - важный город» для ЧМ-2018. «Поэтому анализировали не только готовность самой арены, но и аэропорта, а также места будущей фан-зоны. Технические консультанты приезжали сюда неделю назад и сказали, что прогресс есть», - поделился впечатлениями функционер.

В рамках визита делегация представителей FIFA, а также оргкомитета «Россия-2018» побывала также в «Лужниках», на аренах в Саранске и Ростове. «Во всех (городах - прим. Ведомости) подготовка идет полным ходом. Оргкомитет и власти расслабятся только тогда, когда турнир закончится», - сказал Смит (цитата по «Спорт Экспресс).

Первые игры на Крестовском стадионе пройдут в апреле - мае 2017 г.: «Зенит» сыграет с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром».