Власти Петербурга подали иски к экс-генподрядчику «Зенит-арены»

Комитет по строительству Петербурга подал три иска к корпорации «Трансстрой» и компании «Инжтрансстрой-СПб» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передает ТАСС. Претензии касаются строительства стадиона «Зенит-арена».

Исковые заявления были поданы 5 сентября. Дата заседаний еще не назначена. Во всех заявлениях третьими лицами указаны ПАО «ВТБ 24», Банк Москвы и фонд «Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение капитального строительства и реконструкции».

Ранее стало известно, что 29 августа «Трансстрой» подал в суд два иска, «Инжтрансстрой-СПб» - один иск. Гендиректор «Инжтрансстроя-СПб» пояснил тогда ТАСС, что компания оспаривает причину расторжения контракта на строительство стадиона и намерена доказать факт выполнения работ на 1,8 млрд руб.