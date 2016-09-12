Асад намерен отвоевать всю Сирию у террористов и восстановить ее

Правительство Башара Асада твердо намерено отвоевать у террористов все территории, которые они сейчас контролируют, и восстановить страну. Как передает АР, это президент Сирии заявил агентству «Сана» в понедельник, за несколько часов до того, как на закате должен установиться режим прекращения огня по договоренности, достигнутой между США и Россией. Асад также призвал сирийцев встать на путь примирения.

Это заявление Асад сделал в недавно освобожденном от боевиков городе Дарейя провинции Дамаск, после того как принял участие в молитве в честь праздника Ид Аль-Адха. АР отмечает, что гражданских лиц сейчас в Дерайе нет. Население было эвакуировано из пригорода, где проживало до 250 000 человек, в соответствии с соглашением о сдаче этой территории. Редкое появление сирийского лидера на публике должно стать важным сигналом, считает АР.

После молитвы Асад осмотрел город, который подвергался систематическому уничтожению, заслушал доклады представителей различных ведомств об итогах их предыдущих визитов в Дарейю после того, как боевики покинули ее, и о планах по восстановлению этого населенного пункта.

На вопрос о слухах о том, что сирийское государство вытесняет жителей из городов для осуществления демографических перемен в районах, в которых проходят локальные замирения, президент ответил, что это очень чувствительная тема, передает «Сана». По его словам, демография меняется от поколения в поколение и из-за различных факторов. И все крупные города отличаются разнообразием общества, что также распространяется и на населенные пункты вблизи таких крупных городов, как Дамаск и Алеппо. Некоторые пытаются создать впечатление, что сирийское общество разделено, что оно состоит из групп, которые существуют в одной стране, но каждая из них живет в том или ином городе и не принимает представителей других групп. Поэтому этот вопрос выходит за рамки Дарейи, некоторые пытаются использовать именно этот город в попытке разжечь межконфессиональную рознь.

Ранее Асад говорил, что считает террористами всех, кто поднял оружие против законного правительства Сирии, и договариваться с ними не намерен. Недавно заключенная договоренность России и США предполагает, в частности, что Москва повлияет на силы Асада, чтобы те прекратили наносить удары по объектам оппозиции, а США присоединятся к борьбе Москвы с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в России) и добьются, чтобы умеренная оппозиция отмежевалась от этой радикальной группировки.