Клинтон продолжит предвыборную кампанию в середине или в конце этой недели

Никаких других заболеваний, кроме пневмонии, сейчас у Хиллари Клинтон нет, сообщил американскому телеканалу MSNBC один из ее помощников Брайан Фэллон.

«Ничего другого нет, все дело в пневмонии», - сказал он, отметив, что ожидает, что «к середине или концу недели она вернется к избирательной кампании».

Ранее помощник Клинтон сообщил агентству Associated Press, что понедельник она проведет дома и будет вести лишь телефонные переговоры.

Личный врач Клинтон Лиза Бэрдак в свою очередь подтвердила, что у кандидата в президенты США еще в пятницу диагностировали воспаление легких.

Накануне Клинтон из-за проблем со здоровьем раньше запланированного времени покинула церемонию в Нью-Йорке в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 г. Клинтон пробыла на мероприятии около полутора часов, после чего, по словам сотрудников ее предвыборного штаба, «почувствовала, что перегрелась». В итоге ее отвели в квартиру дочери на Манхэттене. Через некоторое время она вновь вышла на улицу и заверила, что теперь чувствует себя прекрасно.