Клинтон отменила предвыборный визит Калифорнию из-за болезни

Кандидат в президенты США от Демократической партии отменила визит в Калифорнию, в ходе которого должен был состояться сбор средств для продолжения предвыборной кампании, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ее штаба. 12 сентября 68-летняя Клинтон должна была лететь в Калифорнию, далее была запланирована Невада. Подробности в заявлении не приводятся.

Накануне Клинтон почувствовала себя плохо на траурной церемонии, посвященной годовщине 11 сентября 2001 г. Как видно на съемке очевидцев, она едва не упала с тротуару, ее подхватили охранники и помогли забраться в минивэн. Позже доктор, осматривавший Клинтон, сообщила, что у экс-госсекретаря диагнистирована пневмония, ей выписаны антибиотики, рекомендован отдых и пересмотр графика.