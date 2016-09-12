У Клинтон выявлена пневмония

Причиной недомогания кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на траурной церемонии, посвященной событиям 11 сентября в Нью-Йорке, было связано с воспалением легких, следует из врачебного заключения, на которое ссылается AP. Ранее сообщалось, что экс-госсекретарь потеряла сознание и добралась до своего минивэна с помощью охранников. «Она перегрелась и была обезвожена», - цитирует агентство осматривавшего ее врача Лизу Бэрдэк. В ходе осмотра у экс-госсекретаря была выявлена пневмония, «ей выписаны антибиотики, а также рекомендован отдых и пересмотр графика».

Репортеры потеряли 68-летнюю Клинтон из виду, когда она исчезла с траурной церемонии, однако агентство приводит видеофрагмент ее отъезда, запечатленный очевидцами. На нем видно, что Клинтон едва ли не падает с тротуара, охранники подхватывают ее и помогают сесть в минивэн. Позже представитель Клинтон сообщил, что она направилась в квартиру к дочери, которая живет по соседству. После выхода из дома дочери экс-госсекретарь сообщила журналистам, что «чувствует себя замечательно», затем она удалилась к себе домой и с тех пор не появлялась на публике. На 12 сентября у нее запланирован визит в Калифорнию, изменится ли график, пока не ясно.