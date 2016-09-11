В Нью-Йорке почтили память жертв терактов 11 сентября

В Нью-Йорке началась торжественная церемония в память о погибших во время терактов 11 сентября 2001 г., передают американские СМИ.

В 8.46 по местному времени на месте совершения теракта власти города объявили минуту молчания. 15 лет назад террористы угнали самолет и направили его в одно из зданий башен-близнецов. В результате теракта в тот день погибли около 3000 человек. На данном мероприятии присутствуют кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон.

Президент США Барак Обама примет участие в памятной церемонии в Пентагоне.