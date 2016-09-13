Украина пригрозила отозвать свою делегацию из ПАСЕ

Киев пообещал отозвать свою делегацию из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если Москва будет вновь работать в составе организации, заявил в эфире телеканала ICTV министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Если полномочия российской делегации, например в ПАСЕ, будут позитивно признаны, мы будем рассматривать разные варианты, даже вплоть до того, чтобы не принимать участие в работе ПАСЕ», — заявил министр.

Климкин отметил, что решение об отзыве делегации должны принимать депутаты Рады, и влиять на их голосование МИД не может. Однако дипломат заверил, что будет «советовать делать очень радикальные шаги».

Напомним, из-за событий на Украине ПАСЕ лишила Россию права голоса на сессии, участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. После этого Москва решила не направлять в ПАСЕ документы, необходимые для подтверждения полномочий делегации.

7 сентября председатель Госдумы Сергей Нарышкин встретился с делегацией ПАСЕ во главе с ее председателем Педро Аграмунтом, чтобы обсудить возобновление отношений России с этой организацией. В делегацию ПАСЕ вошли лидеры пяти политических групп – Германии, Италии, Испании, Великобритании и Нидерландов.

По итогам втсречи Нарышкин заявил, что Москва готова возобновить работу в организации. «Несмотря на сложности отношений российской делегации с рядом членов ПАСЕ, которые, к сожалению, формируют негативную повестку на пленарных заседаниях, мы готовы продолжить полноформатное сотрудничество на площадке ПАСЕ, но при этом соблюдая принцип равенства, который является базовым в этой организации», – заявил Нарышкин.