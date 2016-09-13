Колокольцев назначил проверку антикоррупционного главка

Начальник МВД России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства антикоррупционного главка ведомства (ГУЭБиПК) после задержания полковника Дмитрия Захарченко, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками ГУСБ МВД России и ДГСК МВД России в ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – сказала Волк.

Ранее сотрудники Следственного комитета России произвели обыск в квартире и по месту работы у замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко. В результате были обнаружены $120 млн и 2 млн евро, передает «Интерфакс». По информации источника «РИА Новости», изъятая при обыске сумма в 8 млрд руб. является частью средств, похищенных у Нота-банка. ТАСС со ссылкой на источники также сообщал, что задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд руб. у Нота-банка.

Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко на два месяца до 8 ноября. В суде Захарченко заявил, что не имеет никакого отношения к обнаруженным денежным средствам. «В этой квартире я не был, я в ней не живу, к этим деньгам я отношения не имею. Все предъявленные обвинения мне непонятны», – сказал он.

На данный момент правоохранительные органы пытаются установить происхождение изъятых денежных средств.