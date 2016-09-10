Захарченко предупредил фигурантов дела Нота-банка о предстоящих обысках

Замруководителя управления антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко предупредил о предстоящих обысках фигурантов уголовного дела о хищениях денежных средств Нота-банка, передает ТАСС.

«14 января Захарченко получил сведения о проведении обыска и предупредил [фигуранта дела] Марчукову о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях», - зачитала материалы дела судья, удовлетворившая ходатайство об аресте подозреваемого. В свою очередь адвокат обвиняемого Юрий Новиков заявил, что Захарченко не имеет отношения к делу о хищении средств Нота-банка. «Марчукову мой подзащитный знал, но об обысках не предупреждал и дело не расследовал», - сказал адвокат.

Пресненский суд Москвы предъявил Захарченко обвинения по трем статьям Уголовного кодекса России - злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285), воспрепятствование правосудию (ст. 294) и получение взятки (ст. 290).

Защита также опровергла информацию о наличии в автомобиле Захарченко диска с информацией о счетах банка.