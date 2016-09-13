Сергей Иванов открыл первый в России экодук

В Калужской области 13 сентября прошло торжественное открытие первого в России экодука - специального надземного перехода для животных через реконструируемую автотрассу М3 «Украина». Как сообщает региональная газета «Весть-News», в церемонии приняли участие спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов (бывший руководитель администрации Кремля), министр природы Сергей Донской и губернатор области Анатолий Артамонов.

Экодук возведен на 170-м км автодороги и представляет собой мост шириной 50 м с почти метровым слоем грунта, с высаженными на нем деревьями и травами, сообщает «Интерфакс». Переход отгорожен специальными шумозащитными экранами высотой 4 м, сообщает агентство «Москва». Предполагается, что это сооружение поможет сохранить традиционные тропы миграции местных животных. Оно также оборудовано системой видеонаблюдения за животными и браконьерами.

В пресс-службе госкомпании «Автодор» уточнили, что место для строительства экодука определили по рекомендациям биологов. «В сочетании с ограждением, установленным на всем протяжении участка реконструкции, вероятность появления животных на дороге будет полностью исключена», - цитирует агентство «Москва».

Проект реконструкции, содержания, ремонта, капитального ремонта и эксплуатации на платной основе трассы М3 «Украина» на участке 124-194 км реализуется в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения, заключенного между «Автодором» и АО «ДСК «Автобан». Срок действия соглашения - 23 года. Реконструируемый участок автомобильной дороги М3 «Украина» 124-194-й км проходит по Малоярославецкому, Дзержинскому районам Калужской области и городскому округу Калуга. Расчетная скорость движения - 120 км/ч. В реконструкцию участка инвестировано порядка 17,101 млрд руб., сообщает «Интерфакс». После ввода в эксплуатацию участка реконструкции АО «ДСК «Автобан» будет осуществлять содержание, проведение ремонта, капитального ремонта дороги, а также производить сбор платы за проезд в пользу государства.