Венгрия ответила Люксембургу на предложение исключить ее из ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал слова главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна, призвавшего исключить страну из Евросоюза, сообщает Origo. Сийярто назвал люксембургского коллегу легкомысленным человеком. Глава МИД Венгрии добавил, что такие вопросы будет решать только венгерский народ. Венгрия не должна нести ответственность за ошибки чиновников ЕС, подчеркнул Сийярто.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн призвал исключить Венгрию из Евросоюза из-за несоответствия ее политики европейским ценностям. «Мы не можем согласиться с тем, что фундаментальные ценности ЕС массово нарушаются», – сказал Ассельборн в интервью Die Welt. В частности, он считает недопустимым строить заборы на границе с целью сдержать поток беженцев.