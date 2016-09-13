Перемирие в Сирии в целом соблюдается – госдепартамент США

В администрации США считают, что на данный момент стороны сирийского конфликта придерживаются соглашения о прекращении огня несмотря на некоторые нарушения, заявил во вторник на брифинге представитель госдепа США Марк Тонер.

«За последние 24 часа мы наблюдали ряд нарушений , и об этом вчера говорил госсекретарь Джон Керри», - сказал он. «Но в целом перемирие соблюдается, и уровень насилия ниже, чем в предыдущие дни и недели», - отметил Тонер, добавив, что пока США не видят условий для обеспечения доступа гуманитарных грузов в Сирию несмотря на некоторые шаги в этом направлении.

Он подчеркнул, что США ведут тесные консультации с Россией по поводу оценки правдоподобности сообщений о нарушениях перемирия в Сирии.