Памфилова подаст в отставку в случае провала выборов

Председатель Центрального избирательного комитета (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что подаст в отставку, если провалит предстоящие выборы. Об этом она сообщила в ходе презентации Информационного центра ЦИК для иностранных журналистов и представителей дипломатического корпуса.

«Но это не пораженческие настроения, у меня нет таких настроений, потому что я уверена, что эти пять месяцев, работая на износ, мы сдвинули столько, что, может быть, за несколько лет не удавалось сдвинуть», - подчеркнула при этом Памфилова (передает «РИА Новости»).

«Я это знаю, это мною прожито, куском здоровья дается каждый день», - добавила она.

Памфилова стала председателем ЦИК 28 марта 2016 г. Ранее Госдума досрочно освободила ее от должности уполномоченного по правам человека в России.