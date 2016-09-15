Памфилова допускает нарушения на выборах в 15 регионах

На выборах 18 сентября злоупотребления административным ресурсом возможны примерно в 15 регионах России, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Как передает ТАСС, она сказала это на брифинге для зарубежных журналистов. Она пообещала отменять результаты выборов в случае нарушений и передавать дела в прокуратуру.

Есть около 60 регионов, откуда в ЦИК почти не поступало жалоб, сказала Памфилова. В Самарской области проблемы, связанные с избирательной кампанией, остаются, но ЦИК держит ситуацию «под жестким контролем», заверила она. На слова журналиста о том, что кандидаты от «Яблока» и «Парнаса» в Самарской области пожаловались на противодействие местных властей, руководитель комиссии отметила, что от этих партий жалоб не поступало, и обещала посмотреть, «что там с Тольятти было у "Парнаса". В Самарскую область ранее выезжал член ЦИК Василий Лихачев, а также представители мониторинговой группы президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Накануне в ЦИК заявили, что Самарская область находится "в первых рядах" по жалобам на нарушения.