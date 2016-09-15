Путин планирует проверить аэропорт, который строит компания Вексельберга

Президент России Владимир Путин намерен посетить Ростов-на-Дону, где будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета. Президент подчеркнул, что усовершенствование транспортной системы в городах, где будут проходить матчи ЧМ, является очень важным направлением работы.

«В Волгограде новый международный терминал аэропорта уже открыт. Идет строительство аэропортового комплекса и в Ростове-на-Дону. Надо, кстати говоря, съездить и посмотреть, как там эти работы идут. В целом, насколько я понимаю, по графику», – указал он. Строительство нового аэропортового комплекса в Ростове-на-Дону ведет группа «Ренова» Виктора Вексельберга.