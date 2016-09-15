ГАИ и ФССП предложили, как воспитывать у молодежи отвращение к нарушению ПДД

Руководители ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) считают, что у молодых водителей надо воспитывать нетерпимость к нарушению правил дорожного движения на примере наказания представителей так называемой «золотой молодежи». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нужно просто чаще показывать "золотую молодежь", которая убирает улицы. Это будет интересная популяризация. Ведь так на самом деле происходит», - предложил директор ФССП Артур Парфенчиков. «Нужно говорить, что это немодно, неприемлемо, воспитывать у молодежи чувство отвращения к этому», - добавил начальник ГИБДД Виктор Нилов. Он также призвал не популяризировать нарушающих ПДД водителей спорткаров и элитных автомобилей с помощью видеороликов в интернете. «Главное, чтобы, давая информацию в интернете, не было популяризации этого. Надо разбираться с нарушением правил, но не делать из этого фетиш. Это неким образом побуждает других попробовать себя в этой роли», - сказал Нилов.

ФССП держит нарушителей из числа «золотой молодежи» на особом контроле, заверил Парфенчиков. Борьба с такими нарушителями, по его словам, ведется в рамках рейдов и контроля территории. «Мы также вычисляем их системные маршруты, работаем в утренние часы, чтобы эти лица не ушли от заслуженного наказания. Как правило, нам это удается», - сказал руководитель службы.