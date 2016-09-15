Трамп передал СМИ справку о состоянии своего здоровья

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп предоставил справку о состоянии своего здоровья изданию The Washington Post. Речь идет о письме лечащего врача миллиардера Гарольда Борнстайна.

В документе говорится о том, что Трамп был госпитализирован только один раз в возрасте 11 лет. Тогда ему провели операцию по удалению аппендикса. На данный момент у кандидата на пост президента США есть незначительные проблемы с избыточным весом и с повышенным уровнем холестерина.

«Он принимает гиполипидемические препараты (для понижения уровня холестерина - ред.) и небольшую дозу аспирина. Он не употребляет ни табак, ни алкоголь», - отметил его врач в письме.

Родители Трампа были долгожителями. У родственников кандидата преждевременные проблемы с сердцем или с образованием опухолей не были зафиксированы. Сам Трамп оптимистично отзывается о своем здоровье и говорит, что чувствует себя так же хорошо, как и в 30 лет.

В свою очередь Associated Press сообщило, что кандидат в президенты США Хиллари Клинтон проходит 10-дневный курс лечения антибиотиками от «бактериальной формы пневмонии».