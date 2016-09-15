Пентагон: перемирие в Сирии в целом соблюдается

Перемирие в Сирии в целом соблюдается несмотря на отдельные случаи нарушения режима прекращения огня, заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук на брифинге в четверг.

«В целом перемирие соблюдается», - сказал Кук, отметив, что отдельные случаи нарушения имеют место. Вместе с тем, по словам Кука, «никто не ожидает полного прекращения насилия: то, что мы видим сейчас, - это то, что перемирие широко применяется».

Он подчеркнул, что США ожидают от России и правительства Сирии выполнения обязательств по обеспечению гуманитарных поставок населению. «Мы продолжаем внимательно это оценивать», - сказал Кук.

Комментируя заявления о том, что спонсируемая США оппозиция не соблюдает условий перемирия, Кук сказал, что переадресовал бы этот вопрос госдепартаменту США, который занимается вовлечением сирийской оппозиции в процесс мирного урегулирования.

Он напомнил, что в соответствии с последними договоренностями России и США Вашингтон должен призвать сирийскую оппозицию дистанцироваться от «Джабхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещенная в России). «Но мы ожидаем, что Россия и сирийский режим также будут следовать своим обязательствам», - добавил представитель Пентагона.