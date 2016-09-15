Минобороны России организовало онлайн-трансляцию из Алеппо

Российское военное ведомство организовало онлайн-трансляцию обстановки в Алеппо для обеспечения прозрачности режима перемирия в Сирии.

«В целях обеспечения прозрачности выполнения сторонами режима прекращения боевых действий на территории САР с 15 сентября на официальном сайте Минобороны России организована онлайн-трансляция обстановки в городе Алеппо с камер видеонаблюдения», - сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что видео снимается с двух камер на земле - в районах Эль-Халидия и Тель-Джобекжа, а также с беспилотника в восточных районах Алеппо. Конашенков уточнил, что в дальнейшем количество пунктов онлайн-мониторинга обстановки в Сирии будет увеличено.