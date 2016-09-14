Керри и Лавров обсудили продление перемирия в Сирии на 48 часов

Главы внешнеполитических ведомств США и России Джон Керри и Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили возможность продления режима прекращения боевых действий в Сирии еще на 48 часов. Об этом сообщил на брифинге в среду представитель госдепа США Марк Тонер.

Соглашение о прекращении боевых действий в Сирии, согласованное Москвой и Вашингтоном в конце прошлой недели, вступило в силу в понедельник вечером. Его поддержал и Дамаск, который объявил о прекращении боевых действий сирийской армии до воскресенья.

«Несмотря на единичные сообщения о насилии, в целом соглашение (о перемирии) соблюдается. Уровень насилия значительно ниже в сравнении с предыдущими днями», - отметил он.