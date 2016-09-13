Лавров предложил рассекретить соглашение по Сирии и закрепить резолюцией СБ ООН

Москва будет добиваться публикации российско-американских договоренностей по Сирии от 9 сентября, чтобы не было сомнений, как их будет выполнять российская сторона, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Мы предложили эту договоренность опубликовать, не сохранять ее в секрете, как этого хотели бы наши американские партнеры, - цитирует его "Интерфакс". - Нам скрывать нечего, все, что там написано, - это предмет согласия».

Руководитель МИДа пообещал, что будет добиваться опубликования этого документа, и предложил одобрить его без изменений резолюцией Совбеза ООН.

Заявление представителя Белого дома Джоша Эрнеста, который выразил сомнение американских властей в том, что российская сторона будет выполнять условия сделки, Лавров назвал странным.

Министр также напомнил о попытках некоторых участников процессов на Ближнем Востоке сократить список террористических организаций. В частности он упомянул запрещенную в России группировку «Джебхат-ан-Нусра», которую некоторые рассматривают в качестве силы, которую нужно сохранить, чтобы впоследствии использовать ее для смены режима в Сирии.