Премьер-министр Узбекистана Мирзиеев выдвинут на пост президента страны

Движение предпринимателей и деловых людей - либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеп) - выдвинула кандидатуру Шавката Мирзиеева на пост президента страны, сообщает ЦИК в Facebook.

Мирзиеев с 2003 г. работал в должности премьер-министра республики. По итогам парламентских выборов в январе 2015 г. вновь был утвержден в должности главы правительства Узбекистана.

Официально о смерти 78-летнего президента Узбекистана Ислама Каримова, перенесшего 27 августа инсульт, власти Узбекистана сообщили вечером 2 сентября, хотя информагентство «Фергана» утверждало, что он умер еще 29 августа.

Главный редактор «Ферганы» Даниил Кислов считает, что следующим президентом Узбекистана будет премьер-министр Шавкат Мирзиеев.

Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 4 декабря. Они проводятся в связи с кончиной главы государств Ислама Каримова. В настоящее время Мирзиеев является врио президента страны.