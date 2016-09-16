В президентских выборах в Узбекистане могут принять участие два кандидата

Кандидатом в президенты Узбекистана выдвинут заместитель спикера нижней палаты парламента ст раны Сарвар Отармурадов. Как сообщает «Прайм», об этом решении пленума демократической партии «Миллий Тикланиш» (»Национальное возрождение») сообщил Центризбирком страны в Facebook. Кандидатуру спикера должен затем утвердить съезд партии и после этого в ЦИК должна поступить заявка о ее регистрации.

Ранее политсовет Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинул в кандидаты в президенты врио главы государства, премьер-министра Шавката Мирзиёева.

В Узбекистане право на выдвижение кандидатур в президенты имеют политические партии. В стране их зарегистрировано четыре. Кроме УзЛиДеП и «Миллий Тикланиш» это — Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и социал-демократическая партия «Адолат» (»Справедливость»).

О смерти президента Ислама Каримова от инсульта было объявлено 2 сентября.