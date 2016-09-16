Число пострадавших при взрыве в Дижоне достигло 18

Число пострадавших в результате взрыва в двухэтажном жилом доме в центре Дижона достигло 18. Ранее сообщалось о девяти раненых. Как сообщила BFM представитель аппарата префектуры Полин Жуан, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, 12 получили легкие травмы, четверо получили шок. Детей среди пострадавших нет. Поиски людей под завалами продолжаются.

Предварительной причиной случившегося мэр города Франсуа Ребсаман назвал взрыв бытового газа в результате утечки. Ранее прокурор Дижона Мари-Кристин Таррар также допускала, что это могла быть попытка самоубийства.

Взрыв в центре Дижона произошел около 9.15 утра в пятницу в здании рядом с городским вокзалом. На месте работают около 60 спасателей, кинологи и десять медиков из службы скорой помощи.