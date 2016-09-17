Полиция устанавливает обстоятельства инцидента у посольства России в Киеве

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности ночного нападения на здание посольства России на Украине на Воздухофлотском проспекте в Киеве.

По информации «Интерфакса», около часа ночи 17 сентября в Соломенское управление полиции поступило сообщение о совершении хулиганских действий на Воздухофлотском проспекте возле дипломатического представительства.

Как стало известно, около 20 человек в балаклавах подошли к посольству, закрепили предмет, похожий на салютную установку, и направили его в сторону учреждения. Через несколько минут раздался ряд выстрелов. В результате инцидента никто не пострадал. Зданию диппредставительства были нанесены незначительные повреждения.

Ранее о нападении писал украинский сайт «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев. По их информации, группа людей забросала здание посольства петардами и фейерверками, после чего сразу разбежалась.

18 сентября в России пройдет единый день голосования. В российском посольстве в Киеве также будет открыт избирательный участок. Ранее Киев заявил о невозможности гарантировать безопасность дипломатических учреждений в связи с проведением выборов в Госдуму 18 сентября, напоминает ТАСС.

Это не первое нападение на российское посольство на Украине. Так, 10 марта неизвестные закидали дипмиссию бутылками с зажигательной смесью, пожара удалось избежать, отмечает «РИА Новости». Кроме того, нападению подвергались некоторые правительственные организации, в частности, Россотрудничество.