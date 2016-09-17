Премьер Украины назвал мелким инцидентом нападение на посольство России в Киеве

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал мелким инцидентом нападение на посольство России в Киеве. «По российскому посольству – вы знаете, это хулиганство. Оно неприемлемо, потому что столица Украины Киев должен быть совсем другим образцом культуры. Я считаю, что это такой мелкий инцидент, который вообще не требует комментирования», – сказал Гройсман.

По данным СМИ, в ночь на 17 сентября около 20 человек в балаклавах подошли к посольству России в Киеве, закрепили предмет, похожий на салютную установку, и направили его в сторону учреждения. Через несколько минут раздался ряд выстрелов. В результате инцидента никто не пострадал. Зданию диппредставительства были нанесены незначительные повреждения.