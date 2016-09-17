Путин заявил о вбросах и манипуляциях в ходе предвыборной кампании в ГД

В ходе кампании по выборам в Госдуму России наблюдаются попытки вбросов и манипуляции общественным мнением, заявил президент России Владимир Путин.

Выборы в Госдуму седьмого созыва пройдут в единый день голосования 18 сентября. Впервые с 2003 г. парламентские выборы вновь проводятся по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам. За депутатские мандаты поборются 14 партий, зарегистрировавшие свои списки, и порядка 2100 кандидатов в одномандатных округах.

«И у нас мы видим, что в ходе избирательной кампании в Государственную думу тоже предпринимаются попытки всяких вбросов, попытки манипуляции общественным мнением со ссылкой на, может быть, чувствительные для людей вещи, но далекие от интересов, которыми живут миллионы людей», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.